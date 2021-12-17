Смертельная авария в Баку: погибли муж и жена
В Баку на дороге в направлении Мардакянского шоссе в Хазарском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
АПА сообщает, что житель столицы Ровшан Аскеров, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, сбил переходивших дорогу в не предназначенном для пешеходов месте Мохтарам Кязымову, 1961 года рождения, и ее супруга Захида Кязымова, 1957 года рождения. В результате оба пешехода скончались на месте аварии от полученных травм.
В Управлении полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело.