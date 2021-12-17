Университет Оксфорда и AstraZeneca разрабатывают вакцину от «омикрона»

Оксфордский университет и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, разработавшие ранее вакцину от коронавируса, приступили к созданию варианта препарата, предназначенного для борьбы с "омикроном", передает ТАСС.

"Совместно с Оксфордским университетом мы предприняли предварительные шаги на пути к производству вариантной вакцины против "омикрона" на случай, если она понадобится", - приводит заявление AstraZeneca газета Financial Times.

По словам руководителя исследовательской группы в Оксфорде Сэнди Дугласа, вакцины на основе аденовируса (производимые, например, Оксфордским университетом и AstraZeneca) в принципе могут быть использованы для более быстрого реагирования на любой новый штамм, чем предполагали ранее. Он отметил, что у таких вакцин действительно важные преимущества, особенно там, где наибольшие проблемы связаны со спросом и логистикой.

Согласно информации, в случае необходимости исследователи смогут разработать модификацию вакцины в течение 100 дней.