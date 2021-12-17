10:14

Вторая карабахская война длилась 44 дня, и Азербайджан в ней одержал победу. Поражение Армении изменило геополитическую ситуацию в регионе. Начинается реализация проекта Зангезурского коридора. Теперь Турция и турецкий мир будут непрерывно связаны. Станет возможной сухопутная торговля, пишет CNN Türk. В статье отмечается, что в Азербайджане планируется установить новое транспортное сообщение с Турцией, связав западные части страны и Нахчыванскую Автономную Республику сухопутными и железнодорожными линиями, которые пройдут по территории Армении, через Зангезурский район. Этот коридор является стратегическим пунктом, который соединит турецкий мир от Эгейского моря до Туркестана.

СNN Türk подчеркивает, что, потерпев поражение в Карабахе, Армения была вынуждена принимать жесткие условия. Один из пунктов соглашения - создание автомобильного коридора между Нахчываном и Азербайджаном. С реализацией этого пункта Автономная Республика соединится с остальной частью Азербайджана сухопутным маршрутом. Отношения Турции с Нахчываном уходят корнями в древние времена. Этот регион не забывался Анкарой даже во время ведения национальной борьбы. Отправляя свою делегацию в Россию для подписания Московского договора, который должен был определить судьбу региона, Мустафа Кемаль Ататюрк дал делегатам напутствие: «Нахчыван - это тюркские ворота. Сделайте все возможное для решения этого вопроса».

Между Россией и Великим национальным собранием Турции, которое в то время являлось правительством Анкары, было подписано соглашение. Согласно документу от 16 марта 1921 года Нахчыван был объявлен автономным регионом Азербайджана. С годами слова Ататюрка приобрели еще большее значение, стало понятно, почему он это говорил. Регион был стратегическим, обеспечивающим связь Турции с Азербайджаном и, следовательно, с тюркским миром. Турецкое издание отмечает, что без волевого решения Ататюрка, согласно которому Нахчыван стал автономией в составе Азербайджана, после чего у Турции появилась граница с Азербайджаном, сегодня реализация Зангезурского коридора была бы невозможна.