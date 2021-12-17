Оверчук и Пашинян обсудили восстановление транспортных коммуникаций

Межведомственная делегация во главе с вице-премьером России находится в Ереване в рамках заседания армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Во встрече приняли участие вице-премьер РА Мгер Григорян и посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Никол Пашинян и Алексей Оверчук обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российского сотрудничества и экономических связей.

Стороны обменялись мнениями о перспективах восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и деятельности трехсторонней рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана.

Отметим, до приезда в Ереван Оверчук побывал в Баку.