Саакашвили снова пропустит заседание суда

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет присутствовать на судебном заседании по делу о незаконном пересечении государственной границы по состоянию здоровья, сообщил ТАСС адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили.

"Насколько мне известно, его (Саакашвили - ред.) не забирал конвой из больницы, соответственно, он не будет присутствовать на сегодняшнем суде. Причина - состояние здоровья", - отметил Садзаглишвили.

Напомним, что обвинение в незаконном пересечении границы Саакашвили было предъявлено 20 октября. По делу обвиняются еще четыре человека.