Дело киллера Асадова: освобождены трое обвиняемых
На Кипре проходит суд по делу 38-летнего гражданина России азербайджанского происхождения Орхана Асадова, арестованного за планирование убийства израильских бизнесменов. В деле фигурируют еще пять человек, задержанных по обвинению в сговоре с Асадовым.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на кипрские СМИ, трое задержанных по этому делу были освобождены на основании ходатайства адвокатов. По словам защитников, прямых доказательств причастности этих лиц к преступлению нет, а косвенные не дают оснований для их ареста.
Против Орхана Асадова выдвинуты обвинения по десяткам статей, среди которых и терроризм. Из пяти человек, задержанных за сговор с Асадовым, четверо - выходцы из Пакистана, а один - из Ливана.
Сообщается, что двое из подозреваемых отправляли друг другу в мессенджере адреса предполагаемых жертв.
В ходе процесса в Никосии судья постановил освободить трех фигурантов под залог в две тысячи евро. Однако эти подозреваемые каждую неделю в течение всего судебного разбирательства должны отмечаться в полиции.
Напомним, что киллер азербайджанского происхождения Орхан Асадов арестован 27 сентября этого года на Кипре на основании информации, представленной израильскими спецслужбами. Выяснилось, что он уехал из России на Кипр за две недели до ареста. Израильское правительство заявляет, что иранские спецслужбы планировали осуществить террористический акт против израильских бизнесменов на Кипре и с этой целью отправили туда одного из своих агентов из России.
Асадов проживал в Москве, занимался розничной торговлей и предоставлял услуги такси. Сообщалось, что он был членом общества «Ахли бейт» в России и в его телефоне обнаружены пропагандистские видеоролики «Хезболлы». За Асадовым давно следил израильский «Моссад», и когда он появился на Кипре, об этом тотчас были проинформированы спецслужбы этой страны. На основании полученной информации кипрская полиция начала выслеживать Асадова и задержала его «в последний момент, в шаге от совершения убийства». При нем обнаружены пистолет с глушителем и три мобильных телефона. Позже были установлены и арестованы другие лица, связанные с Асадовым.