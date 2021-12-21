Дело киллера Асадова: освобождены трое обвиняемых

На Кипре проходит суд по делу 38-летнего гражданина России азербайджанского происхождения Орхана Асадова, арестованного за планирование убийства израильских бизнесменов. В деле фигурируют еще пять человек, задержанных по обвинению в сговоре с Асадовым.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на кипрские СМИ, трое задержанных по этому делу были освобождены на основании ходатайства адвокатов. По словам защитников, прямых доказательств причастности этих лиц к преступлению нет, а косвенные не дают оснований для их ареста.

Против Орхана Асадова выдвинуты обвинения по десяткам статей, среди которых и терроризм. Из пяти человек, задержанных за сговор с Асадовым, четверо - выходцы из Пакистана, а один - из Ливана.