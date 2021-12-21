Закир Гасанов раскрыл новые детали Шушинской операции

Отдел информации 11:57

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в интервью газете "Азербайджан" рассказал о ходе 44-дневной Отечественной войны, раскрыв некоторые детали операции по освобождению города Шуша, однако отметил, что полностью раскрыть механизм исполнения оперативного плана, подготовленного под руководством Верховного главнокомандующего и утвержденного им, не может ввиду конфиденциальности операции. Как подчеркнул министр, Шуша для армян была стратегической высотой, контролирующей весь Карабах, главной опорой обороны региона: "Шуша обеспечивала защиту Ханкенди. Именно здесь проходила дорога, связывавшая город через Лачинский коридор с Горисской областью Армении. Освобождение Шуши стало вершиной Отечественной войны. Верховный Главнокомандующий лично осуществлял командование в процессе подготовки, предварительного выполнения и хода операции. Каждый час, каждую минуту он получал от военного командования информацию об операции, отдавал конкретные распоряжения. Наши доклады должны были быть готовы каждую минуту, чтобы представить новую информацию президенту. Наши подразделения подошли к Лачинскому коридору. В последние дни октября подразделения азербайджанской армии, в том числе силы специального назначения, начали операцию по прорыву обороны города Шуша с различных направлений".

"Одно из поручений президента при подготовке операции заключалось в том, что важно учесть, что Шуша является культурным центром и город должен быть освобожден без разрушений, с сохранением исторического облика. То есть в этих боях мы не могли использовать тяжелую артиллерию в полной мере. Артиллерия была нацелена в основном на позиции и огневые точки армянских войск вокруг Шуши, которые были разбиты. Враг понес большие потери как в живой силе, так и в военной технике. А мы не обстреливали родной город, исторические памятники, не наносили авиаударов", - отмечает министр обороны. Закир Гасанов утверждает также, что из-за пасмурной погоды не удалось воспользоваться беспилотниками, возникли и определенные трудности в проведении разведки. Но для хорошо подготовленных и отважных войск это не было препятствием. Наша армия достойно выполнила эту историческую миссию, возложенную на нее президентом Азербайджана, азербайджанским народом.

"Я хотел бы остановиться на определенных моментах. По данным разведки, армяне ждали нас с двух направлений. Они готовились к ожесточенным боям от Красного Базара до Шушакенда, а оттуда по дороге в Шушу и на Лачинском направлении. Поэтому и сосредоточили там свои основные силы. Согласно же оперативному плану азербайджанского военного командования, в Шушу была проложена новая дорога через густые леса. Наши героические инженерно-саперные войска за короткое время проделали невероятную работу, сделав эту дорогу готовой к эксплуатации. Они превратили узкую горную тропу в лесную дорогу, по которой могла двигаться техника. Этот путь стал настоящим шоком для армян. В результате нам удалось подтянуть артиллерийские установки к окрестностям Шуши. Особо хочу отметить героизм наших артиллеристов. Дорога была проложена, но погодные условия были не очень хорошими. А они, демонстрируя высокий профессионализм, переносили тяжелые пушки на высоты, устанавливали огневые точки и наносили точные удары по позициям противника вокруг Шуши", - рассказывает министр. Как указывает Закир Гасанов, с первых дней ноября бои за Шушу усилились. Личный состав спецназа и других воинских формирований уже без огневой поддержки продвигался в сторону города по скалам, оврагам, лесам, миновал строго охраняемый Лачинский коридор и окружал окрестные села. Такая операция стала неожиданностью для врага, он не мог предположить, что будет предпринято дальше. Продвижение отважных азербайджанских воинов по труднопроходимой местности не обнаружили даже разведчики противника.

Министр обороны рассказывает, как азербайджанские военные постепенно освобождали села, высоты вокруг Шуши, незаметно продвигаясь в сторону города. В результате обеспечения контроля над основными участками Лачинского коридора, стратегическими высотами у села Дашалты кольцо вокруг Шуши сужалось. 6 ноября азербайджанские войска уже вышли на рубежи города. В течение недели в неблагоприятных погодных условиях, взбираясь на скалы и преодолевая огромные расстояния по непроходимым дорогам, они вошли в город с четырех сторон, и начались тяжелые ближние бои. "В тот день погода была пасмурной, туманной, дождливой. У личного состава, вошедшего в Шушу, имелось только легкое оружие. В городе шли кровопролитные бои за каждую улицу, квартал, дом. Потери армян были велики, и они бежали из города в большом смятении. Впоследствии армяне несколько раз пытались вновь войти в город, но все их удары были отбиты нашими отважными воинами. 7 ноября Армения нанесла удар по городу запрещенными баллистическими ракетами “Искандер-М”. Несмотря на несколько контратак противника, азербайджанская армия сохранила свои позиции, создала прочную оборону и очистила от врага территории, уничтожив оставшиеся в городе подразделения вооруженных сил Армении", - вспоминает министр обороны.