В Ереване заявили, что Армения поменяет конституцию ради отношений с Турцией

3. В ближайшее время будет удовлетворено самое свежее предварительное условие – открытие коридора.

Речь, по его словам, идет о следующих предусловиях:

Армения впервые в своей истории вступает в процесс урегулирования отношений с Турцией, приняв основные предусловия этой страны. Об этом написал в Facebook политолог-международник Сурен Саркисян.

«Кстати, Турция в 1992 году предъявила Армении следующее предусловие – исключить из Декларации о независимости следующий абзац: «11. Республика Армения поддерживает процесс международного признания Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении в 1915 году».

Турция в качестве предусловия также требовала удалить изображение горы Арарат с герба Армении, рассматривая это как территориальное требование к Турции.

При разработке новой Конституции, инициированной Николом Пашиняном, этому вопросу может быть дано решение – к примеру, посредством учреждения Четвертой Республики, принятия новой Декларации и т.д.

Сейчас Армения и Турция, по всей вероятности, подпишут документы об установлении дипломатических отношений, зафиксируют, что Армения признает территориальную целостность и нерушимость границ Турции, выступят с какой-то размытой формулировкой касательно геноцида в стиле Эрдогана - типа «общая трагедия», - написал политолог.