Икрам Нур, автор haqqin.az 12:21

Министр обороны Хулуси Акар заявил в понедельник, 20 декабря, что Турция конструктивно сотрудничает с центральным правительством Ирака и Региональным правительством Курдистана в борьбе с терроризмом. Победные реляции о ликвидации боевиков и лидеров Рабочей партии Курдистана, а также об уничтожении их баз и схронов поступают чуть не ежедневно. Нанесено свыше 150 авиаударов по опорным пунктам боевиков на иракской территории. Турецкая армия создала в Северном Ираке около 30 временных военных баз – но громких успехов нет. Что позволяет скептикам говорить, что турецкие «когти», что «орлиные», что «тигриные», а именно так назывались операции Вооруженных сил Турции в регионе, откровенно увязли.

Впрочем, скептики на то и скептики, чтобы постоянно говорить о турецких неудачах, какой бы сферы это не касалось. И если в октябре нынешнего года парламент Турции одобрил продление военных операций в Ираке еще на два года, то разве не очевидно, что дела у Анкары в этом регионе идут не слишком успешно? Нет, совершенно неочевидно. Хотя бы потому, что турецкая борьба с терроризмом вышла на новый этап, где не все решается на поле боя, в ходе лихих рейдов спецназа или безотказной работы «байрактаров». Весь этот шипящий и ядовитый клубок, Сирийские демократические силы (SDF), боевики курдской народной защиты (YPG), «Отряды сопротивления Синджара» (YBS) и более мелкие филиалы Рабочей партии Курдистана – имеют своих внешних покровителей. Раньше таковыми традиционно считались Соединенные Штаты, чуть позже появилась и Россия, тоже решившая разыграть «курдскую карту». То есть, те, кто рассматривает курдские движения как инструмент «сдерживания турецкой экспансии в регионе». А с недавних пор в этой игре все более активную роль стал играть… Тегеран. Именно его прокси, так называемое шиитское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» стремительно расширили свое присутствие в оплоте Рабочей партии Курдистана в Ираке, в районе Синджар, который с 2015 года является опорной базой курдских боевиков, атакующих Турцию.

Если называть вещи своими именами, то за каждым из членов клубка в Синджаре стоят иностранные силы. И пусть в других местах Вашингтон, Москва и Тегеран конфликтуют между собой, но в деле «сдерживания турецкой экспансии в регионе», в сирийско-иракском приграничье, между ними наблюдается трогательное единство. Тут Анкаре приходится соблюдать предельную осторожность в своих действиях. Тем более, что те же «Аль-Хашд аш-Шааби» постоянно призывают правительство в Багдаде «принять все необходимые меры для сдерживания турецкой агрессии на иракских землях». Угрожая, что в противном случае они «пойдут на самые решительные меры». Что заставляет Багдад всячески лавировать. С одной стороны – вроде, как и к проиранским прокси нужно прислушаться. А с другой – Ирак от них уже устал. Из освободителей от «Исламского государства» они превратились в деструктивную силу, все более скатывающуюся в криминал. Да и их нынешние курдские союзники, ненавидящие Региональное правительство Курдистана и не скрывающие своих целей поменять в Эрбиле власть - ничем не лучше. В октябре 2020 года Багдад и Эрбиль подписали «Синджарское соглашение», согласно которому и Рабочая партия Курдистана, и «Аль-Хашд аш-Шааби» должны покинуть этот район. Оно так и осталось на бумаге, что вызывает в Ираке серьезные опасения. И потому, по сообщениям официальных источников в Багдаде, «Совет министров Ирака одобрил покупку БПЛА Bayraktar TB2 стоимостью 100 миллионов долларов у Турции.