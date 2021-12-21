Абдоллахиан: у нас есть идеи по развитию сотрудничества с Азербайджаном
«Мы очень рады, что отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются», - сказал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, прибывший в среду, 22 декабря, с официальным визитом в Баку.
Глава МИД Ирана отметил, что в ходе визита у него запланировано несколько встреч с официальными лицами Азербайджана на высоком уровне.
«У нас есть идеи по развитию сотрудничества, и они будут обсуждаться на встрече с президентом Ильхамом Алиевым», - заявил Абдоллахиан.
Он также напомнил, что за последние три месяца несколько раз говорил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«В скором времени экономические, торговые и культурные отношения между Ираном и Азербайджаном будут еще больше развиваться», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Ирана.
Отметим, что это первый визит Абдоллахиана в Баку с момента его назначения министром иностранных дел Ирана.