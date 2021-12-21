Бывший министр культуры Армении объявлена в розыск и заочно арестована

По данным следствия, член правления общественной организации АОКС (Армянское общество культурных связей с зарубежными странами) Гор Давтян, глава организации - бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и первый зампредседателя, бывший министр культуры Армении Асмик Погосян реализовали преступную схему.

Эта организация еще с советских времен размещалась в старинном здании в центре Еревана, на улице Абовяна. При поддержке председателя АОКС Погосян оформила это здание в собственность организации. Позже АОКС учредила общество с ограниченной ответственностью, в капитал которого вложила указанное здание и его земельный участок, оцененные в 201 миллион драмов (по нынешнему курсу – около 400 тысяч долларов). Таким образом, здание стало собственностью коммерческого предприятия.

Наконец, 100% акций указанного предприятия за 550 тысяч долларов были проданы компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах на имя невестки Погосян (Франчески Кутруп). Она, в свою очередь, продала 50% акций другу Армена Смбатяна - Саркису Мартиросяну и матери Гора Давтяна – Аделе Степанян.

Следствие по части Армена Смбатяна и Гора Давтяна завершено, дело направлено в суд с обвинительным заключением.

Предварительное следствие по части Погосян продолжается, в ее отношении объявлен розыск. Мерой пресечения избран арест.

Здание, позже отданное под АОКС, было построено в конце XIX века и какое-то время служило больницей. Оно представляет собой сочетание различных стилей европейской архитектуры той эпохи и входит в список памятников республиканского значения.