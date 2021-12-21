Турецкий министр посетил могилу Гейдара Алиева, Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в рамках визита в Азербайджан посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам в Баку, передает Anadolu.

Фатиха Донмеза сопровождали замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов и посол Турции в Баку Джахит Багджи. Глава турецкого ведомства возложил венки к могиле президента Гейдара Алиева, Вечному огню на Аллее шехидов и Мемориалу турецким воинам.

Турецкий министр сообщил, что примет участие в Первом энергетическом форуме Азербайджан - Турция и выслушает мнения и решения рабочих групп в сфере энергетики и природных ресурсов. Он также напомнил, что в Азербайджане действует большое число инвесторов из Турции, так же как и в Турции присутствует большое число инвесторов из Азербайджана. «Мы демонстрируем лучший пример сотрудничества в области энергетики в рамках концепции «одна нация - два государства», - сказал он.