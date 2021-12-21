Канал Маргариты Симоньян сняли с вещания в Европе

Немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Об этом сообщили в «RT на русском».

Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB.

«Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве», - отмечается в заявлении канала.