Канал Маргариты Симоньян сняли с вещания в Европе
Немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Об этом сообщили в «RT на русском».
Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB.
«Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве», - отмечается в заявлении канала.
В пресс-службе канала заявили, что считают действия немецкого регулятора неправомерными, и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке.
Ранее YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания. А 28 сентября текущего года администрация видеохостинга YouTube заблокировала два канала Russia Today на немецком языке. Об этом сообщала Маргарита Симоньян в Telegram. Она написала, что оба канала были удалены без возможности восстановления, однако причин блокировки не пояснила.