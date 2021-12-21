Гасангулиев: Пьют, не совершают намаз, но говорят, что казино нельзя, мы мусульмане

Два дня назад депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев выступил на пленарном заседании парламента во втором чтении проекта закона «О туризме», где предложил открыть казино в Карабахе и Зангезуре.

Высказывания народного избранника вызвали широкое обсуждение в социальных сетях.

В заявлении Qafqazinfo Гудрат Гасангулиев отметил, что его слова было неправильно интерпретированы некоторыми лицами: «Предложение о казино касается не только Карабаха. В других регионах Азербайджана также можно организовать игорные заведения, например, на островах Беюк Зиря, Наргин, в Губе, Габале или Масаллы. В России, в Казахстане есть казино в 70 км от Алма-Аты. Если граждане Азербайджана не хотят, говорят, что мусульманам запрещено, то это можно запретить для наших граждан. Но некоторые, называющие себя мусульманами, пьют алкоголь, не совершают намаз, не отправляются в хадж. Но когда дело доходит до казино, говорят, что мусульманам нельзя. В Малайзии, мусульманской стране, на Северном Кипре есть казино. Они получают большой доход от этой сферы».