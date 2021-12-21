Сотрудник американского консульства в Бейруте, гражданин США, арестован в Турции по подозрению в продаже своего паспорта сирийцу для вылета в Германию, говорится в сообщении управления безопасности Стамбула.

"При паспортном контроле в аэропорту Стамбула 11 ноября было установлено, что гражданин Сирии Р.С. пытался вылететь в Германию, предъявив паспорт другого человека. В ходе расследования было установлено, что паспорт принадлежал сотруднику американского консульства в Бейруте, гражданину США Д.Дж.К", - говорится в сообщении управления.

Как показало изучение камер наружного наблюдения, мужчины встретились в аэропорту Стамбула и переоделись в одежду друг друга, после чего сотрудник американской дипмиссии передал сирийцу свой паспорт за 10 тысяч долларов. Конверт с деньгами был обнаружен при обыске.

Оба подозреваемых задержаны, позднее суд арестовал гражданина США, а сириец был освобожден под подписку о невыезде.