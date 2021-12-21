Отдел информации 13:17

В мэрии Баку прошла церемония презентации двух книг, посвященных истории Отечественной войны. Подготовленная Исполнительной властью города Баку книга «История Отечественной войны – фактор личности», фактически является первой попыткой осмысления причин поражения Азербайджана в первой карабахской войне и победы во второй войне. Книга состоит из отдельных глав, написанных министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, легендарным полковником, участвовавшим в освобождении Шуши, Техраном Мансимовым, главой города Баку Эльдаром Азизовым.

В подготовке издания активно принимали участие такие ученые-историки, как Ильгар Нифталиев, Анар Искандеров, Мехман Сулейманов, Ибрагим Зейналов и др. В книге проводится широкий анализ причин поражения Азербайджана в первой войне, попыток урегулирования конфликта после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, процесса нового строительства азербайджанской армии и победной стратегии Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, которая привела к освобождению оккупированных территорий. Вторая книга, презентованная Исполнительной властью Баку, также посвящена истории победы Азербайджана в Отечественной войне. Однако в отличие от первой книги она представляет собой сборник мемуаров непосредственных участников боевых действий. «Мемуары победы» позволяют читателям взглянуть на победоносную войну глазами военнослужащих и офицеров, благодаря которым была завоевана победа. В них включены неизвестные эпизоды войны, подробности операций по освобождению Шуши и других оккупированных городов. Обе книги вносят неоценимый вклад в изучение Отечественной войны и являются полноценными учебниками, которые позволят будущим поколениям ознакомиться с этими историческим этапом Азербайджана.