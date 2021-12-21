Закир Гасанов, Джейхун Байрамов, Техран Мансимов и историки... фото
В мэрии Баку прошла церемония презентации двух книг, посвященных истории Отечественной войны. Подготовленная Исполнительной властью города Баку книга «История Отечественной войны – фактор личности», фактически является первой попыткой осмысления причин поражения Азербайджана в первой карабахской войне и победы во второй войне.
Книга состоит из отдельных глав, написанных министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, легендарным полковником, участвовавшим в освобождении Шуши, Техраном Мансимовым, главой города Баку Эльдаром Азизовым.
В подготовке издания активно принимали участие такие ученые-историки, как Ильгар Нифталиев, Анар Искандеров, Мехман Сулейманов, Ибрагим Зейналов и др.
В книге проводится широкий анализ причин поражения Азербайджана в первой войне, попыток урегулирования конфликта после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, процесса нового строительства азербайджанской армии и победной стратегии Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, которая привела к освобождению оккупированных территорий.
Вторая книга, презентованная Исполнительной властью Баку, также посвящена истории победы Азербайджана в Отечественной войне. Однако в отличие от первой книги она представляет собой сборник мемуаров непосредственных участников боевых действий.
«Мемуары победы» позволяют читателям взглянуть на победоносную войну глазами военнослужащих и офицеров, благодаря которым была завоевана победа. В них включены неизвестные эпизоды войны, подробности операций по освобождению Шуши и других оккупированных городов.
Обе книги вносят неоценимый вклад в изучение Отечественной войны и являются полноценными учебниками, которые позволят будущим поколениям ознакомиться с этими историческим этапом Азербайджана.
Выступая на презентации книг, глава столицы Эльдар Азизов отметил, что, работая над их подготовкой, все участники изданий еще раз пришли к выводу, что основным фактором победы стал фактор личности и феномена Ильхама Алиева как государственного деятеля и полководца.
Эльдар Азизов выразил благодарность президенту за историческую победу, что было встречено аплодисментами зала.