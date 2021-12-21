Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:19

Глава Высшей избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих во вторник, 21 декабря, распорядился распустить избирательные комиссии на местах и прекратить их работу. Ас-Саих также рекомендовал «принять меры для сохранения материалов, которые должны были быть использованы на запланированных на 24 декабря парламентских и президентских выборах». Конец ноября и начало декабря были в Ливии «сезоном сценариев». Каждая из противоборствующих сторон на западе, юге и востоке страны тщательно изучали шансы своих кандидатов на предстоящих президентских выборах и возможность выторговать те или иные преференции за продажу своей поддержки конкурентам. И уже к двадцатым числам нынешнего месяца мнения пришли к консенсусу – договариваться не о чем. Что, естественно, полностью выхолащивает саму идею выборов.

И хотя Имад ас-Саих посоветовал территориальным избиркомам «пребывать в оперативной готовности для подготовки и проведения новых выборов» - это не более чем дань приличия оптимистам из международного сообщества, наивно верящим в то, что в нынешних условиях выборы президента могут гарантировать Ливии хоть какое-то подобие стабильности. Суровая же реальность этой страны заключается в том, что стабильность здесь возможна только в одном случае – безоговорочной военной победы одной из сторон. Такой, когда у других не останется потенциала для сопротивления. Вот тогда можно садиться за стол переговоров, вот тогда можно надеяться на более-менее успешный торг. Все остальное – фантазии тех, кто считает, что западная демократия имеет хоть какое-то отношение к Ливии, кто искренне уверен, что, надев галстуки и дорогие костюмы, ливийские политики перестали быть членами тех или иных кланов и племен с соответствующим мышлением. В отмене запланированных выборов для Ливии есть определенная положительная сторона. Соглашение о прекращении огня сейчас всех здесь пока устраивает, как и сложившийся статус-кво. А вот итоги президентских выборов, какими бы они ни были, не устроят никого и станут толчком для новой эскалации гражданской войны.