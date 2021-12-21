НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования

Командование НАТО в связи с кризисом вокруг Украины впервые приняло конкретные меры и повысило боеготовность сил быстрого реагирования в составе 40 тысяч человек, сообщает издание Die Welt со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя альянса.

По данным издания, с семи до пяти дней сокращен срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединённой оперативной группы повышенной готовности (VJTF), состоящей из 6,4 тыс. человек и возглавляемой на данный момент Турцией.

Сообщается, что степень готовности повышена также у сил специальных операций и логистических служб. Однако, уточняет газета, речь не идет непосредственно об отправке в зону кризиса.

Отмечается, что, эти меры принимаются не только в связи с кризисом вокруг Украины, но и для укрепления обороны таких стран, как Польша, Румыния, Эстония, Латвия и Литва. Издание утверждает, что соответствующее решение принял на прошлой неделе Североатлантический совет. Официально в НАТО эту информацию для Die Welt не подтвердили.