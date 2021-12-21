В Азербайджане арестован рэкетир-руководитель Youtube-канала

«Арестован руководитель Youtube-канала, обвиняемый в мошенничестве в отношении ветеранов второй карабахской войны». Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

По информации ведомства, глава информационного ресурса «Bəyaz TV» Рустамов Бахрам Алмамед оглу задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией после обращений нескольких граждан.

В ходе следствия стало известно, что Бахрам Рустамов, представляясь корреспондентом, посещал образовательные учреждения в Самухском районе и, угрожая распространением ложной информации о якобы имевших место нарушениях, требовал от руководителей данных учреждений различные суммы денег.