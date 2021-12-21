В Азербайджане арестован рэкетир-руководитель Youtube-канала
«Арестован руководитель Youtube-канала, обвиняемый в мошенничестве в отношении ветеранов второй карабахской войны». Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.
По информации ведомства, глава информационного ресурса «Bəyaz TV» Рустамов Бахрам Алмамед оглу задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией после обращений нескольких граждан.
В ходе следствия стало известно, что Бахрам Рустамов, представляясь корреспондентом, посещал образовательные учреждения в Самухском районе и, угрожая распространением ложной информации о якобы имевших место нарушениях, требовал от руководителей данных учреждений различные суммы денег.
Помимо этого, Б.Рустамов за определенную сумму предлагал свою помощь нескольким гражданам, в том числе и ветеранам второй карабахской войны, в регистрации на очередь на квартиры и автомобили.
Следствие также установило, что Бахрам Рустамов, будучи руководителем «Bəyaz TV.Az», создал при нем учреждение «Совет гражданского контроля», который осуществлял преступную деятельность.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда Б.Рустамов арестован. Следствие продолжается.