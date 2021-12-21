Лидеры стран СНГ соберутся в Санкт-Петербурге

До нового года в Санкт-Петербурге планируется провести неформальный саммит глав стран СНГ. Об этом агентству РИА Новости сообщил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

"28 декабря в Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит глав государств - участников СНГ", - сообщил Кошербаев.

Содружество Независимых Государств (СНГ) - международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между рядом государств, ранее входивших в состав Союза ССР. На данный момент в состав СНГ входят Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка личной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря.