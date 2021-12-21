Синоптики о погоде на завтра: ветер, мокрый снег и снег

В четверг в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые местами перейдут в мокрый снег и снег. Утром местами будет слабый туман и дуть умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью до 3 градусов, днем 3-5 градусов тепла, в Баку ночью до 3 градусов, днем 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

23-24 декабря на Апшеронском полуострове на фоне ветреной и дождливой погоды ожидается понижение температуры, что неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидается дождливая погода, местами туман и снег, в отдельных местах вероятен снегопад. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 0-3 градусов, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов, в высокогорье 10-15 градусов, днем 0-3 градусов мороза.