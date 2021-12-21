Военные медики из США создали вакцину от всех штаммов COVID

Военные медики из США создали новую вакцину от COVID-19, которая сможет эффективно бороться со всеми существующими и будущими штаммами. Об этом пишет издание Defense One со ссылкой на директора отделения новых инфекционных заболеваний Кайвона Моджаррада.

Ученые национального военного медицинского исследовательского центра армии США заявили о создании вакцины против всех штаммов COVID-19, включая "омикрон". Препарат уже прошел успешные испытания на животных, первый этап тестирования завершился в декабре 2021 года. Новая вакцина получила название SpFN и основана на наночастицах спайкового ферритина.

Как заявил Моджаррад, первые клинические испытания с участием невакцинированных испытуемых показали положительные результаты.