Мэр Еревана обвинил Пашиняна в предательстве и припомнил дорогой автомобиль спикера
«Я действительно думал, что главной целью революции должно быть улучшение жизни народа, но на самом деле они пришли и сразу же начали улучшать свою жизнь». Об этом заявил мэр Еревана Айк Марутян в своем обращению к жителям столицы после объявления ему вотума недоверия со стороны совета старейшин города.
По его словам, после внеочередных выборов 2018 года все вдруг узнали, что революционные лидеры секретным решением резко повысили себе зарплату.
«Например, министры получают 1,5 млн драмов. Речь идет о чистых деньгах. Заместители министра получают 1 млн драмов, и это секретное решение. Речь идет о «революционных министрах». Я не говорю о так называемых технократических членах государственной системы, которые, несмотря ни на что, являются профессионалами и которых следует ценить за их работу» - отметил Марутян.
По его словам, в такой сложный для Армении период покупка спикером парламента Аленом Симоняном дорогого автомобиля вызывает только недоумение.
«В стране, где 30% населения живут за чертой бедности, где для ремонта детских садов просят помощи у иностранных государств, где сокращаются бюджетные расходы, покупка автомобиля за 200 тысяч долларов вызывает жалость, недоумение и улыбку», - возмущается мэр Еревана.
Он также напомнил, что в 2019 году выставил на продажу свой автомобиль марки Mercedes и полученные деньги пожертвовал городу.
«Я езжу на автомобиле эконом-класса и без водителя. О телохранителях вообще молчу. Но не горжусь этим. Так должен себя вести любой чиновник, получивший революционный мандат», - подчеркнул Марутян.
Глава города также отметил, что сегодняшние процессы не имеют аналогов в истории Еревана.
«Сегодня происходит процесс, аналога которого никогда не было в истории Еревана. Это первый случай, когда мэру столицы выражают вотум недоверия, но для этого у инициаторов должны были быть очень веские аргументы. Например, хищение крупных средств из бюджета или ужасающее рабочее или бытовое преступление. Как мы поняли из выступлений, ничего подобного нет», – сказал Марутян.