Мэр Еревана обвинил Пашиняна в предательстве и припомнил дорогой автомобиль спикера

«Я действительно думал, что главной целью революции должно быть улучшение жизни народа, но на самом деле они пришли и сразу же начали улучшать свою жизнь». Об этом заявил мэр Еревана Айк Марутян в своем обращению к жителям столицы после объявления ему вотума недоверия со стороны совета старейшин города.

По его словам, после внеочередных выборов 2018 года все вдруг узнали, что революционные лидеры секретным решением резко повысили себе зарплату.

«Например, министры получают 1,5 млн драмов. Речь идет о чистых деньгах. Заместители министра получают 1 млн драмов, и это секретное решение. Речь идет о «революционных министрах». Я не говорю о так называемых технократических членах государственной системы, которые, несмотря ни на что, являются профессионалами и которых следует ценить за их работу» - отметил Марутян.