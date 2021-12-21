Эрдоган заявил, что «Турция не может ждать еще четверть века»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития в Анкаре, привлек внимание к попыткам дестабилизации ситуации в стране, нанесения ущерба турецкой экономике, планам по созданию зоны, подконтрольной террористам, у южных границ страны.

«На протяжении всей истории Турецкой Республики развитие нашей страны пытались замедлить, заставить турецкий народ сосредоточиться лишь на внутренних проблемах. Однако мы полны решимости вывести страну в число ведущих экономик мира», - сказал Эрдоган, которого цитирует Anadolu.

Президент отметил, что одной из преград на пути экономического рывка Турции является высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки. «Уверен, что благодаря поддержке населения мы устраним и эти проблемы. Ни один гражданин Турции не должен нести потери от высокой инфляции и курса валюты», - заверил глава турецкого государства.

Турецкий лидер также подчеркнул, что правительство прекрасно осознает последствия своих действий в экономической сфере: «Мы не вправе упустить шанс на экономический рывок Турции. Наша страна не может ждать еще четверть века. Турция займет достойное место среди государств мира».