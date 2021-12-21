Yelo Bank избран «Банком года»

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17 декабря прошла церемония вручения международной премии Caspian Business Award 2021. На мероприятии в номинации «Банк года» победителем стал Yelo Bank. Осуществляя свою деятельность под девизом «Яркий банкинг», Yelo Bank в течение 2021 года обновил сеть обслуживания, а также запустил ряд новых онлайн-сервисов. Основная цель всех нововведений - быть ближе к клиентам и, где бы они ни находились, предоставлять им лучший сервис.

Вагиф Бабаев, заместитель главного директора по развитию бизнеса Yelo Bank, принявший награду, поблагодарил за высокую оценку проделанной Банком работы: «Мы рады, что за короткое время сразу после ребрендинга нам удалось добиться ощутимых результатов. В соответствии с принятой в этом году стратегией мы достигли стабильного развития бизнеса по всем направлениям. В следующем году банк планирует предложить новые удобные решения для клиентов за счет дальнейшего улучшения качества наших продуктов и услуг». На церемонии вручения награды Caspian Business Award присутствовали руководители и представители компаний-членов и государственных структур Caspian Energy Club. На мероприятии были награждены компании и организации, показавшие динамичные результаты, сыгравшие важную роль в развитии бизнеса в 2021 году и способствовавшие стремительному развитию экономики страны