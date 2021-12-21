Генерал ЦАХАЛ: По «Хезболле» нанесут удар немыслимой силы
Генерал Томер Бар, глава управления планирования ВВС ЦАХАЛа, через несколько месяцев станет командующим ВВС.
Генерал Бар дал большое интервью газете «Едиот Ахронот», передает mignews. Бар сообщил что осознает - ему, возможно, придется возглавить самую большую операцию в истории ВВС.
Генерал, сам того не осознавая «дал подножку» премьер-министру Нафтали Беннету и членам его кабинета, утверждавшим, что все, что связано с подготовкой атаки против Ирана «было совершенно запущено» в период каденции прежнего правительства. Он сказал: «Мы не начинаем с нуля. У нас есть F-35. У нас есть «Железный купол», у нас есть многоуровневая система противоракетной обороны. Даже если не выделялось целенаправленных бюджетов - мы занимались подготовкой».
У генерала Бара нет никаких сомнений в том, что как только Израиль нанесет удар по Ливану начнется Третья Ливанская Война: «Я предполагаю, что Насралла автоматически вступит в войну со всем, что у него есть. 30 лет он ждет этого приказа, у него нет возможности это избежать, и это будет война высочайшей степени интенсивности. К этому надо готовиться».
На вопрос о том, как будет выглядеть Третья Ливанская Война генерал Бар ответил: «В Третьей Ливанской Войне будет применена такая мощь, которую просто невозможно описать. Это не будет похоже на то, что вы сделали громче звук на том же радио. Это просто не с чем сравнивать. Я отвечаю за свои слова. Мы очень хорошо знаем Хезболла, у нас есть огромное количество целей, наши мускулы создавались на протяжении многих лет - в сфере разведки, кибер-войны, возможностей атаки. Я могу со скромностью заявить - даже Хезболла не может вообразить себе всей нашей мощи. На этот раз мы хотим чистой победы, за более короткое время и с минимальными потерями».