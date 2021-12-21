Генерал ЦАХАЛ: По «Хезболле» нанесут удар немыслимой силы

Генерал, сам того не осознавая «дал подножку» премьер-министру Нафтали Беннету и членам его кабинета, утверждавшим, что все, что связано с подготовкой атаки против Ирана «было совершенно запущено» в период каденции прежнего правительства. Он сказал: «Мы не начинаем с нуля. У нас есть F-35. У нас есть «Железный купол», у нас есть многоуровневая система противоракетной обороны. Даже если не выделялось целенаправленных бюджетов - мы занимались подготовкой».

У генерала Бара нет никаких сомнений в том, что как только Израиль нанесет удар по Ливану начнется Третья Ливанская Война: «Я предполагаю, что Насралла автоматически вступит в войну со всем, что у него есть. 30 лет он ждет этого приказа, у него нет возможности это избежать, и это будет война высочайшей степени интенсивности. К этому надо готовиться».

На вопрос о том, как будет выглядеть Третья Ливанская Война генерал Бар ответил: «В Третьей Ливанской Войне будет применена такая мощь, которую просто невозможно описать. Это не будет похоже на то, что вы сделали громче звук на том же радио. Это просто не с чем сравнивать. Я отвечаю за свои слова. Мы очень хорошо знаем Хезболла, у нас есть огромное количество целей, наши мускулы создавались на протяжении многих лет - в сфере разведки, кибер-войны, возможностей атаки. Я могу со скромностью заявить - даже Хезболла не может вообразить себе всей нашей мощи. На этот раз мы хотим чистой победы, за более короткое время и с минимальными потерями».