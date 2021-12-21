Лавров посоветовал генсеку НАТО найти себе новую работу

«Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу стоит уйти со своего поста, так как он не справляется со своими обязанностями». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

По словам главы МИД РФ, в основе евроатлантической безопасности лежит принцип равной и неделимой безопасности, согласно которому «ни одно государство НАТО, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других».

«Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется», - заявил Лавров.