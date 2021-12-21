«Им там некомфортно»: Лавров заявил, что США скоро уйдут из Сирии
США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там "некомфортно", а пока Россия успешно ведет с ними диалог по линии военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В конечном итоге уйдут оттуда американцы. Они сейчас там больше получают проблем..., они вводят свои порядки, но реально не могут обеспечивать жизнедеятельность этих структур. И к тому же там среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов... Думаю, американцы понимают, что им там некомфортно, неудобно, но пока они там есть, у нас диалог по линии военных идет достаточно эффективно, и с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов. И есть такие консультации достаточно доверительные по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал росийский министр в интервью Russia Today.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия готова помогать курдам в обеспечении учета интересов этого национального меньшинства: "Я убежден, что курды должны занять принципиальную позицию, и мы готовы им в этом помогать, они приезжают к нам... Мы объясняем нашим турецким коллегам, что мы совсем не хотим подпитывать какие-то негативные для Турции тенденции, напротив, наша задача - помочь обеспечить на практике требование уважения суверенитета территориальной целостности Сирии...", - отметил глава российского МИД.