Турция рассчитывает, что строительство газопровода Ыгдыр - Нахчыван начнется в кратчайшие сроки, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, выступая на Первом Азербайджано-турецком энергетическом форуме.

"Азербайджан и Турция в декабре прошлого года подписали Меморандум о строительстве газопровода Ыгдыр - Нахчыван. Надеемся, что SOCAR и BOTAS в скором времени завершат работы для реализации этого проекта. После завершения технической проработки рассчитываем, что строительство газопровода начнется в самые кратчайшие сроки», - сказал турецкий министр, передает Интерфакс.

По территории Турции протяженность газопровода Ыгдыр - Нахчыван составит примерно 85 км. В рамках проекта также планируется строительство одной газоизмерительной станции.