Пашаев заявил, что Ефремов «пользуется авторитетом» в колонии

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что осужденный за смертельное ДТП артист «хорошо» встретит Новый год в колонии, так как «пользуется авторитетом» среди сокамерников.

«Я уверен, что Ефремов хорошо встретит Новый год, у него все будет хорошо. Он пользуется авторитетом среди сокамерников, говорят, что все нормально. Все, что позволяет закон, он делает, недавно даже фильм снял», — сказал Пашаев.