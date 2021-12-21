Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 15:27

Президент США Джо Байден выступил с обращением к согражданам в связи с распространением в стране нового штамма коронавируса - «омикрона». Его главный призыв был: «Мы все должны быть обеспокоены "омикроном", но не нужно паниковать». Байден попытался успокоить измученных американцев, посоветовав им «спокойно проводить рождественские и новогодние праздники», разумеется, в компании вакцинированных людей. Но как тут не паниковать, если «омикрон» распространяется по стране со скоростью урагана! Неделю назад он был причиной заражения лишь в 12.6 процентов случаев, а теперь на него приходится уже 73.2 процента всех заражений. В первый день этой недели «омикрон» уже присутствовал во всех штатах страны и в 92 процентах всех округов. В США в тот день было зарегистрировано 298761 новых случаев заражения (омикроном и дельтой), это почти антирекорд, поставленный в минувшем январе, когда соvid 19 был обнаружен у 300777 человек. Эксперты предсказывают, что уже через месяц число ежедневных заражений из-за «омикрона» может достигнуть 1 миллиона человек.

Среди инфицированных сейчас и известные всей стране политики — сенаторы Элизабет Уоррен и Кори Букер, губернатор Мэриленда Ларри Хоган. Что же предложил Байден для борьбы с напастью? Не так уж много. Он пообещал американцам лишь поставить им полмиллиарда тестов на коронавирус, которые можно использовать в домашних условиях, и нарастить медицинский персонал в больницах. В США вакцинировались 200 миллионов человек, это 61 процент населения. Но оставшиеся 40 — твердые антиваксеры и, как бы власти ни объясняли им, что именно эта категория является главной причиной распространения вируса, на прививки они не идут. Байден в своем обращении говорит о том, что у тех, кто сделал сначала две прививки, а потом, через несколько месяцев, третью даже в случае заражения коронавирус проходит без осложнений и часто без симптомов, как обычные респираторные заболевания. Однако на наиболее упертых это не действует. Между тем американским властям становится понятно, что только одним масочным режимом, разного рода ограничениями и социальным дистанцированием «омикрон» не победить. Остается лишь одно — вакцинация. Вакцинированные граждане успокаивают себя тем, что новый штамм не убивает людей, как «дельта», и поэтому никаких локдаунов, как это делают государства Западной Европе, вводить не следует. Впрочем, правительство пока и не рассматривает такие жесткие меры.