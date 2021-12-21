«Омикрон» распространяется со скоростью урагана новая волна
Президент США Джо Байден выступил с обращением к согражданам в связи с распространением в стране нового штамма коронавируса - «омикрона». Его главный призыв был: «Мы все должны быть обеспокоены "омикроном", но не нужно паниковать». Байден попытался успокоить измученных американцев, посоветовав им «спокойно проводить рождественские и новогодние праздники», разумеется, в компании вакцинированных людей.
Но как тут не паниковать, если «омикрон» распространяется по стране со скоростью урагана! Неделю назад он был причиной заражения лишь в 12.6 процентов случаев, а теперь на него приходится уже 73.2 процента всех заражений. В первый день этой недели «омикрон» уже присутствовал во всех штатах страны и в 92 процентах всех округов. В США в тот день было зарегистрировано 298761 новых случаев заражения (омикроном и дельтой), это почти антирекорд, поставленный в минувшем январе, когда соvid 19 был обнаружен у 300777 человек. Эксперты предсказывают, что уже через месяц число ежедневных заражений из-за «омикрона» может достигнуть 1 миллиона человек.
Среди инфицированных сейчас и известные всей стране политики — сенаторы Элизабет Уоррен и Кори Букер, губернатор Мэриленда Ларри Хоган.
Что же предложил Байден для борьбы с напастью? Не так уж много. Он пообещал американцам лишь поставить им полмиллиарда тестов на коронавирус, которые можно использовать в домашних условиях, и нарастить медицинский персонал в больницах.
В США вакцинировались 200 миллионов человек, это 61 процент населения. Но оставшиеся 40 — твердые антиваксеры и, как бы власти ни объясняли им, что именно эта категория является главной причиной распространения вируса, на прививки они не идут. Байден в своем обращении говорит о том, что у тех, кто сделал сначала две прививки, а потом, через несколько месяцев, третью даже в случае заражения коронавирус проходит без осложнений и часто без симптомов, как обычные респираторные заболевания. Однако на наиболее упертых это не действует.
Между тем американским властям становится понятно, что только одним масочным режимом, разного рода ограничениями и социальным дистанцированием «омикрон» не победить. Остается лишь одно — вакцинация. Вакцинированные граждане успокаивают себя тем, что новый штамм не убивает людей, как «дельта», и поэтому никаких локдаунов, как это делают государства Западной Европе, вводить не следует. Впрочем, правительство пока и не рассматривает такие жесткие меры.
Однако на горизонте появляются все новые угрозы. Как сообщает агентство АР, к концу прошлой недели число инфицированных с начала пандемии детей составило 7.4 миллиона человек (17.3 процента от всех случаев заражения). Только за одну неделю ковид был обнаружен у 170 тысяч детей.
В этой связи часть школ в стране были закрыты, а сотни тысяч родителей там, где школы работают, оставляют своих детей дома в последние дни года.
А в некоторых городах, например в Нью-Йорке, власти вообще принимают весьма необычные меры, чтобы предотвратить новые заражения. Мэр «столицы мира» Билл Де Блазио постановил, что начиная с 27 декабря все подростки в возрасте от 12 лет для входа в кафе, рестораны, спортивные залы, кинотеатры должны будут показать сертификаты о двойной вакцинации, иначе их туда не пустят. Уже начиная с 14 декабря все дети в возрасте от 5 до 11 лет должны для того, чтобы пройти в те же кинотеатры или кафешки, показать свидетельство хотя бы одной вакцинации.
Пока в этой возрастной категории - от 5 до 11 лет в городе вакцинировалось 127 тысяч детей, это, по данным мэра, всего 19 процентов детишек.
Но ожидать, что сейчас они стройными рядами отправятся делать прививки, не стоит. Многие родители против того, чтобы вакцинировать своих чад, ведь в течение многих месяцев их убеждали, что ковид детей и подростков не берет. К тому же свою роль играет и обеспокоенность возможными аллергическими последствиями прививок.
Наконец, у левого мэра Билла де Блазио вообще неважная репутация. Его обвиняют в том, что он пошел на поводу у экстремистов из движения «Жизни черных имеют значение» и в результате город превратился в помойку. 1 января у Нью-Йорка будет новый, более уважаемый мэр - Эрик Адамс, бывший полицейский. Вот тогда горожане и будут решать, следуя его рекомендациям, вакцинировать своих детей или нет.