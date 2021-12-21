В Турции разрешили экстренное использование вакцины «Турковак»
Власти Турции разрешили экстренное использование отечественной вакцины от коронавируса "Турковак". Такое заявление распространило Министерство здравоохранения.
Власти Турции разрешили экстренное использование отечественной вакцины от коронавируса "Турковак". Такое заявление распространило Министерство здравоохранения.
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