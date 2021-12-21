Вюсал Керимли подчеркнул важность того, чтобы современная городская среда была более ориентирована на пешеходов и общественный транспорт, отметив, что деятельность агентства основана на стратегии устойчивой городской мобильности.

Накануне состоялось очередное заседание Общественного совета при Бакинском транспортном агентстве. Председатель правления БТА Вюсал Керимли проинформировал членов Общественного совета о направлениях развития агентства и рассказал об основных вызовах, стоящих перед организацией.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о важности автобусных полос, вопросах парковки в городе, мерах, предусмотренных в этом направлении, а также о плотности и пробках, наблюдаемых на столичных дорогах.

Была обсуждена деятельность БТА по развитию устойчивой городской мобильности, проводимая в этом направлении работа и планы на будущее. Членам Общественного совета была презентована концепция устойчивой городской мобильности, ее основные принципы, цели и направления.

Были заслушаны мнения и предложения членов совета. Заместитель председателя Общественного совета Фархад Эйюбов отметил, что общественный транспорт является стратегическим направлением и подчеркнул необходимость его устойчивого развития, скоординированной деятельности в этой области.

Он рассказал о значении мер, принятых в Баку в последние годы в этом направлении. Член совета, основатель движения "зеленых" Азербайджана Джейхун Османлы, касаясь влияния мер, принимаемых в транспортной системе, на экологическую среду города, сказал, что эта система также соответствует концепции "зеленого города" и поделился мнением о деятельности агентства в этом направлении.

В то же время член Общественного совета, председатель Исполнительного комитета Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов заявил о необходимости расширения мер по повышению информированности общественности о проделанной работе.

Председатель Общественного совета, президент Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев отметил важность активного участия Общественного совета в доведении до общественности деятельности агентства и других соответствующих сферах и выразил готовность оказать поддержку. Председатель совета подчеркнул важность постоянного проведения консультаций и обсуждений с Общественным советом с точки зрения просвещения общества, изучения и анализа его отношения к намеченным нововведениям.