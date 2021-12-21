Вюсал Керимли обозначил основные направления развития бакинского транспорта фото
Накануне состоялось очередное заседание Общественного совета при Бакинском транспортном агентстве. Председатель правления БТА Вюсал Керимли проинформировал членов Общественного совета о направлениях развития агентства и рассказал об основных вызовах, стоящих перед организацией.
Вюсал Керимли подчеркнул важность того, чтобы современная городская среда была более ориентирована на пешеходов и общественный транспорт, отметив, что деятельность агентства основана на стратегии устойчивой городской мобильности.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями о важности автобусных полос, вопросах парковки в городе, мерах, предусмотренных в этом направлении, а также о плотности и пробках, наблюдаемых на столичных дорогах.
Была обсуждена деятельность БТА по развитию устойчивой городской мобильности, проводимая в этом направлении работа и планы на будущее. Членам Общественного совета была презентована концепция устойчивой городской мобильности, ее основные принципы, цели и направления.
Были заслушаны мнения и предложения членов совета. Заместитель председателя Общественного совета Фархад Эйюбов отметил, что общественный транспорт является стратегическим направлением и подчеркнул необходимость его устойчивого развития, скоординированной деятельности в этой области.
Он рассказал о значении мер, принятых в Баку в последние годы в этом направлении. Член совета, основатель движения "зеленых" Азербайджана Джейхун Османлы, касаясь влияния мер, принимаемых в транспортной системе, на экологическую среду города, сказал, что эта система также соответствует концепции "зеленого города" и поделился мнением о деятельности агентства в этом направлении.
В то же время член Общественного совета, председатель Исполнительного комитета Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов заявил о необходимости расширения мер по повышению информированности общественности о проделанной работе.
Председатель Общественного совета, президент Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев отметил важность активного участия Общественного совета в доведении до общественности деятельности агентства и других соответствующих сферах и выразил готовность оказать поддержку. Председатель совета подчеркнул важность постоянного проведения консультаций и обсуждений с Общественным советом с точки зрения просвещения общества, изучения и анализа его отношения к намеченным нововведениям.