В Ереване заявили об открытии железной дороги из Армении в Иран через Нахчыван

Рабочая группа по разблокированию региональных коммуникаций обсуждает вариант поэтапного открытия железной дороги Ерасх - Горадиз. Об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в среду журналистам, комментируя обсуждения рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана, пишет Sputnik Армения.

Один из вариантов, вынесенных на обсуждение, состоит в том, чтобы, не дожидаясь строительства новой железной дороги на участках Мегри и Миндживан – Горадиз, открыть сообщение через Нахчыван в Иран (так как ранее заявлялось о том, что строительство может занять три года).

«Любая возможность разблокировки, которую можно осуществить с помощью имеющейся инфраструктуры, разумеется, желательна для нас. Но это – предмет переговоров, и говорить, к какому соглашению мы придем, я пока не могу», – сказал Григорян.