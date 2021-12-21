В Ереване заявили об открытии железной дороги из Армении в Иран через Нахчыван
Рабочая группа по разблокированию региональных коммуникаций обсуждает вариант поэтапного открытия железной дороги Ерасх - Горадиз. Об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в среду журналистам, комментируя обсуждения рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана, пишет Sputnik Армения.
Один из вариантов, вынесенных на обсуждение, состоит в том, чтобы, не дожидаясь строительства новой железной дороги на участках Мегри и Миндживан – Горадиз, открыть сообщение через Нахчыван в Иран (так как ранее заявлялось о том, что строительство может занять три года).
«Любая возможность разблокировки, которую можно осуществить с помощью имеющейся инфраструктуры, разумеется, желательна для нас. Но это – предмет переговоров, и говорить, к какому соглашению мы придем, я пока не могу», – сказал Григорян.
Обсуждались и возможности открытия другой железной дороги – Иджеван - Газах (через северо-восток Армении). Тем не менее на данном этапе рассматриваются наиболее реалистичные проекты, дающие разумное соотношение расходов и результата, пояснил Григорян.
«Хотя ни один вариант не снимался с повестки дня, однако сейчас обсуждаются вопросы, применимые к данному этапу переговоров», – пояснил вице-премьер Армении.
Он добавил, что вопрос восстановления железнодорожного сообщения с Турцией пока рассматривался лишь на концептуальном уровне, без какой-либо детализации.
Отметим, что 22 декабря Григорян вместе со своим российским коллегой Алексеем Оверчуком провел заседание армяно-российской межправительственной комиссии в Ереване.