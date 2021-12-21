Абид Шарифов о своей племяннице: пусть ей на голову упадет камень

Джейран Гулиева, директор средней школы № 189-190 Сабаильского района Баку, уволенная после нашумевшего в последние дни скандала с аудиозаписью, приходится племянницей бывшему вице-премьеру Абиду Шарифову.

Сам Шарифов в интервью местным СМИ подтвердил факт родственных связей с Гулиевой и разразился проклятьями в адрес племянницы: «Пусть ей на голову камень упадет».

«Разумеется, это очень плохо. Никто не должен брать взятки, работать нужно честно. Мою племянницу уволили за ошибки. За допущенные в работе ошибки и недостатки в работе нужно увольнять», - заявил Шарифов.