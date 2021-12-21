В Баку открылась выставка известного французского фотографа Поля Надара. На церемонии открытия замминистра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что эта выставка организована в рамках азербайджано-французских культурных связей.

«Богатое историко-культурное наследие Азербайджана всегда привлекало внимание зарубежных путешественников. Об этом говорит и выставка Поля Надара», - сказала она.

Затем на мероприятии выступил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс. Он рассказал о творчестве фотографа и отметил, что в ходе поездки на Кавказ и в Ташкент Поль Надар сделал около 1000 фотографий и сегодня они хранятся в Париже.

Выставка продлится в Национальном музее искусств до 15 февраля 2022 года.