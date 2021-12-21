Кандидат в президенты Франции из Еревана: Мы должны поднять на ноги Армению

Симонян обсудил с кандидатом на пост главы Франции гуманитарную ситуацию в Карабах е.

Валери Пекресс в Ереване встретилась со спикером парламента Армении Аленом Симоняном и президентом РА Арменом Саркисяном.

Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс с 20 по 23 декабря отправилась с визитом в Армению, сообщает Le Figaro.

Собеседники отметили, что децентрализованное сотрудничество между Арменией и Францией является важным компонентом двусторонних отношений.

Пекресс отметила важность разностороннего сотрудничества между двумя странами. По ее мнению, Ереван и Париж являются носителями идентичных общечеловеческих ценностей, и Франция не может оставаться равнодушной к проблемам Армении.

Во встрече с президентом Армении Перкесс отметила, что это её третий визит в Армению: «В последние годы между Иль-де-Франс и рядом общин и регионов Армении сложилось эффективное сотрудничество. Армянская община Франции, в частности Иль-де-Франса, внимательно следит за событиями в Армении, и французский народ хочет по возможности поддержать армянский народ... Сегодня, как вы упомянули, Франция хочет участвовать в мирном процессе, чтобы помочь дружественной Армении встать на ноги и оправиться».

Напомним, что недавно в Армении побывал другой кандидат на пост главы Франции - известный французский писатель, журналист и телеведущий Эрик Земмур.

На встрече обсуждались послевоенная ситуация, существующие гуманитарные проблемы, вопросы сохранения армянского христианского и историко-культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана. Они обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества.