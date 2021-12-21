В среду, 22 декабря, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщили haqqin.az в оборонном ведомстве, генерал-полковник Закир Гасанов отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, играющего особую роль не только в развитии Азербайджана и Грузии, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Подчеркнув важность совместных учений, министр отметил, что проводимые в Грузии трехсторонние командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» являются олицетворением дружбы и нерушимого сотрудничества между нашими странами.

Гасанов проинформировал своего коллегу о работе, проводимой на территориях, освобожденных под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.