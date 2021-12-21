Баку и Тбилиси обсуждают военное сотрудничество ФОТО, ВИДЕО
В среду, 22 декабря, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.
Как сообщили haqqin.az в оборонном ведомстве, генерал-полковник Закир Гасанов отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, играющего особую роль не только в развитии Азербайджана и Грузии, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.
Подчеркнув важность совместных учений, министр отметил, что проводимые в Грузии трехсторонние командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» являются олицетворением дружбы и нерушимого сотрудничества между нашими странами.
Гасанов проинформировал своего коллегу о работе, проводимой на территориях, освобожденных под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.
Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Бурчуладзе отметил, что это является наглядным примером высокого уровня взаимоотношений между нашими странами. Была особо подчеркнута необходимость подобных встреч с точки зрения расширения двустороннего сотрудничества.
Министр обороны Грузии поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и восстановлением территориальной целостности страны. Была отмечена особая значимость установления мира в регионе.
На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах, о проведении совместных военных учений, организации рабочих встреч и других вопросах, представляющих взаимный интерес.
Особо подчеркнуто, что дружественные отношения глав государств играют важную роль в развитии связей между нашими государствами. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении развития двустороннего, а также трехстороннего военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития военного сотрудничества, проведении совместных военных учений, организации рабочих встреч и других вопросах, представляющих взаимный интерес.
В заключение был подписан «План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Грузии на 2022 год».