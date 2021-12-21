МЧС обратилось к населению
Холодная и дождливая погода, которая сейчас наблюдается в стране и продлится несколько дней, приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрической сети, особенно в квартирах или частных жилых домах, а также использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов могут привести к пожару, указывает МЧС.
Учитывая перечисленное, МЧС, обращаясь к населению, рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности.