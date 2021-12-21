Верховный представитель Евросоюза: переговоры Алиева и Пашиняна были поразительными
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем интервью официальному сайту организации рассказал подробности саммита лидеров стран Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе.
«Региональная напряженность и дестабилизирующие шаги России также заняли центральное место на саммите Восточного партнерства, который состоялся незадолго до заседания Совета Европы. Мы встретились с лидерами Украины, Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджана. Девизом саммита стало «Восстановление, устойчивость и реформы» — Евросоюз предложил региональный экономический и инвестиционный план на 2,3 миллиарда евро, который поможет привлечь инвестиции объемом до 17 миллиардов евро», - сказал Боррель.
По его словам, ЕС отдает себе отчет, что позиции стран Восточного партнерства отличаются, как и их тяга к дальнейшему сближению с Европейский Союзом. По его мнению, необходима некоторая дифференциация при сохранении общего открытого подхода.
«На саммите мы договорились ускорить обмен вакцинами, крепить верховенство закона и углублять сотрудничество в области безопасности. Дискуссия, более открытая, чем заурядные дипломатические формальности, подтвердила, что наши восточные партнеры искренне жаждут более тесного сотрудничества и интеграции с ЕС, а ЕС, в свою очередь, готов откликнуться определенным образом, в очередной раз подтвердив свою роль важного геополитического игрока в регионе», - отметил представитель Европейского Союза.
Боррель также назвал встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна поразительной.
«Поразительно и то, что впервые президент Азербайджана и премьер-министр Армении, чьи страны враждуют из-за Нагорного Карабаха, вместо открытого противостояния обменялись на саммите Восточного партнерства конструктивными комментариями. Это стало возможным благодаря посредническим усилиям под эгидой президента Мишеля, который провел напряженную и плодотворную встречу с обоими лидерами. Я приветствую результаты этой встречи и готовность сторон участвовать в конкретных проектах и поддерживать идеи, которые проложат путь к примирению. Встреча подчеркнула приверженность ЕС тесному сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией в преодолении конфликтов, создании и атмосферы доверия и построении прочного мира в регионе, а также готовность ЕС активнее участвовать в разрешении конфликтов в Закавказье», - подчеркнул он.