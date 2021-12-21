Верховный представитель Евросоюза: переговоры Алиева и Пашиняна были поразительными

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем интервью официальному сайту организации рассказал подробности саммита лидеров стран Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе.

«Региональная напряженность и дестабилизирующие шаги России также заняли центральное место на саммите Восточного партнерства, который состоялся незадолго до заседания Совета Европы. Мы встретились с лидерами Украины, Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджана. Девизом саммита стало «Восстановление, устойчивость и реформы» — Евросоюз предложил региональный экономический и инвестиционный план на 2,3 миллиарда евро, который поможет привлечь инвестиции объемом до 17 миллиардов евро», - сказал Боррель.

По его словам, ЕС отдает себе отчет, что позиции стран Восточного партнерства отличаются, как и их тяга к дальнейшему сближению с Европейский Союзом. По его мнению, необходима некоторая дифференциация при сохранении общего открытого подхода.