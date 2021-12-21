«Новую газету» не позвали на пресс-конференцию Путина Песков объяснил почему
«Новую газету» не позвали на пресс-конференцию Путина. Песков объяснил это «жесткими ограничениями со стороны Роспотребнадзора». Об этом сообщает «Медуза».
«Я вам объясню, здесь очень просто. Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора. У нас обычно более тысячи, а сейчас у нас максимум пятьсот, поэтому мы не смогли пригласить всех. И, да, оказались те, кого мы не смогли взять», — пояснил пресс-секретарь президента.
Последние несколько лет СМИ присылали заявки на аккредитацию на ежегодную пресс-конференцию Путина, которые организаторы одобряли или нет. В 2021 году был выбран другой формат — журналистов приглашали.
Среди тех, кто получил приглашение на пресс-конференцию, «Медуза», телеканал «Дождь» и «Радио Свобода». Всего в списке 508 журналистов, в том числе представители «Тогучинской газеты», «Ирбейской правды» и издания «Пенсионер - ваш друг и советчик».