«Новую газету» не позвали на пресс-конференцию Путина. Песков объяснил это «жесткими ограничениями со стороны Роспотребнадзора». Об этом сообщает «Медуза».

«Я вам объясню, здесь очень просто. Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора. У нас обычно более тысячи, а сейчас у нас максимум пятьсот, поэтому мы не смогли пригласить всех. И, да, оказались те, кого мы не смогли взять», — пояснил пресс-секретарь президента.