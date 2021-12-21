Журналистов не пустили на суд над генералом Ровшаном Акперовым
В Баку продолжается судебный процесс по апелляционной жалобе генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвинявшегося в убийстве 20 лет назад азербайджанского бизнесмена в Украине и приговоренного Бакинским военным судом к 10 годам лишения свободы, сообщает haqqin.az.
Примечательно, что на открытое судебное заседание под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Ильгара Мургузова представителей прессы не пустили. В настоящее время судебный процесс, который планировался как открытый, проводится «в закрытом режиме».
Отметим, что решением Бакинском военного суда Ровшан Акперов был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Генералу инкриминировали убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, он был обвинен по статье 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в городе Киев.
Вместе с тем суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны, обязав Р.Акперова выплатить 40 тысяч манатов в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб юридическому наследнику убитого – Фадаю Алиеву.