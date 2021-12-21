Журналистов не пустили на суд над генералом Ровшаном Акперовым

В Баку продолжается судебный процесс по апелляционной жалобе генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвинявшегося в убийстве 20 лет назад азербайджанского бизнесмена в Украине и приговоренного Бакинским военным судом к 10 годам лишения свободы, сообщает haqqin.az.

Примечательно, что на открытое судебное заседание под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Ильгара Мургузова представителей прессы не пустили. В настоящее время судебный процесс, который планировался как открытый, проводится «в закрытом режиме».