Работы умельцев из Балаханы представлены на выставке ФОТО
На протяжении последних трех лет в Балаханы начали свою деятельность несколько компаний, которые способствовали увеличению рабочего потенциала поселка.
В преддверии Нового года состоялось грандиозное мероприятие в Passage 1901, где свою продукцию на всеобщее обозрение выставил и ряд компаний из поселка. На прилавках можно было найти сувениры и подарки на любой вкус: ковры и ковровые изделия ручной работы от Islimi Carpets, брелоки, деревянные изделия с элементами национальных музыкальных инструментов от Sariban, керамические изделия и национальные сувениры от Gilabi Ceramics, текстильная и школьная продукция с музыкальной атрибутикой Азербайджана от Art Of Baku, картины с национальной стилистикой рисования от Passage Shop, а также другие товары от таких компаний, как Pirşah, Handmade, Gardens, Aromanur.
Покупатели с особым энтузиазмом выделяли утонченность и детальную разработку купленных ими товаров, огромный уклон на удовлетворение интересов всех возрастных и этнических групп, начиная от детей и заканчивая гостями нашей страны. А представители компаний, участвовавших в ярмарке, с большим удовольствием принимали заказы, раздавали визитки и буклеты для заинтересовавшихся их работами, параллельно подробно описывая историческую ценность выставленной продукции в истории поселка Балаханы и всего Азербайджана. В будущем еще чаще планируется проводить такие мероприятия, учитывая огромный интерес к продукции с национальной символикой.