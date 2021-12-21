Валдайский эксперт Леонид Ткаченко: "С Азербайджаном можно планировать на 50 лет вперед, а с Арменией максимум - на 2 года"

По словам известного эксперта, Армения остается союзником России, и блокадное положение Еревана на протяжении 30 лет не может устроить Первопрестольную. Изоляция Армении повышала издержки РФ по оказанию помощи Еревану, также были проблемы с транспортным сообщением с российской военной базой в Армении. Поэтому в Кремле надеются, что нормализация отношений Еревана с Анкарой приведет к выходу Армении из блокады. В то же время в Москве понимают, что налаживание торгово-экономических отношений с такой страной, как Турция, может снизить экономическую зависимость Еревана от России.

"Восстановление армяно-турецких отношений снизит зависимость Еревана от России. Но тем не менее Москва положительно оценивает начало процесса нормализации отношений Армении и Турции". Об этом сказал в интервью haqqin.az российский политолог, руководитель магистрской программы "Дипломатия" Санкт-Петербургского госуниверситета, член международного дискуссионного клуба «Валдай» Леонид Ткаченко.

"Сейчас в России формируется новое представление о том, что такое хороший союзник. Для РФ хороший союзник не та страна, которая полностью зависима, а государство, которое состоялось, имеет стабильную политическую систему и надежную экономку. C такими странами можно создавать ориентированные на будущее политико-экономические отношения. А страны, где в результате выборов или "цветных революций" может все измениться в один момент являются не надежными партнерами. Поэтому нельзя сказать, что в России все озабочены возможным снижением влияния на Ереван. Да, Армения это исторический союзник России, а военная база в Гюмри - это часть глобального участия в мировой политике, но в тоже время Армения создала разного рода проблемы для России. И у нынешних российских руководителей нет желания видеть Армению полностью зависимой от себя. Пока российская дипломатия не пришла к окончательному мнению о том, какие союзники лучше: зависимые, которыми можно управлять, как марионетками или такие надежные и стабильные, как Азербайджан, с которыми можно строить планы на десятки лет. К примеру, Россия с Азербайджаном планируент построить транспортный коридор, который будет работать 50 лет.

А с Арменией невозможно выстроить планы даже на два года вперед. Cилы, которые пришли к власти в результате цветной революции, способны развернуть геополитический ориентир в другую от Москвы сторону. При смене статуса Армении у России могут появиться определенные проблемы в регионе Южного Кавказа", - сказал Ткаченко.

Эксперт отметил, что предложение Нурсултана Назарбаева о предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе выгодно для Баку.

Дело в том, утверждает Ткаченко, что через год на базе ЕАЭС будет создан единый энергетический рынок. Это означает, что будут устранены все барьеры на пути перемещения нефти и газа на пространстве ЕАЭС, будет также создан единый рынок электроэнергии. К примеру, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Беларуси уже не будут выпрашивать у России квоты на нефть, а будут покупать нефть по тем же ценам, что и российские НПЗ на общем евразийском рынке. Так НПЗ смогут свободно продавать бензин на общем евразийском энергетическом рынке. Для такой интеграции Евросоюзу потребовалось 30 лет. Статус наблюдателя дает возможность присмотреться, оценить возможности и перспективы ЕАЭС.

"Я не думаю, что Москва будет тянуть Азербайджан в ЕАЭС. Хотя в России хотели бы участия Баку в этом объединении. Сейчас в ЕАЭС, кроме РФ и Казахстана, собрались политически нестабильные государства. И хотелось бы участия в объединении богатого, влиятельного, с высоким ВВП Азербайджана. Но считаю, что Азербайджан не вступит в ЕАЭС, так как Баку ставит свой суверенитет выше любой другой интеграции. Но даже не вступая можно сближаться с интеграционным объединением", - сказал эксперт.