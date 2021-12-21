Россия предложила свою помощь Турции

РФ рассчитывает, что в следующем году удастся окончательно избавить сирийский Идлиб от террористов, в том числе за счет совместных действий стран-гарантов (РФ, Турции и Ирана) в рамках "астанинского формата", заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

"Мы предложили турецкой стороне свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами, и вопрос сейчас находится на рассмотрении турецкой стороны", - сказал Лаврентьев журналистам по итогам 17-й международной встречи по Сирии в Нур-Султане.

"Мы очень надеемся, что следующий год в этом плане принесет позитивные результаты. И нам удастся избавиться от той террористической угрозы, которая исходит с территории Идлиба. Подчеркну - за счет наших совместных действий в рамках астанинского формата", - отметил он.

В то же время Лаврентьев заметил, что выполнение Турцией договоренностей с РФ по Сирии затягивается, это касается отвода боевиков в Идлибе.

"Мы все-таки видим, что турецкая сторона прилагает определенные усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства. Но, к сожалению, этот процесс действительно очень затянулся, и мы до сих пор не можем выйти на те договоренности, которые были достигнуты в марте 2019 года. И, прежде всего, это касается отвода боевиков с южной части Идлиба за трассу М-4 и расположения турецких и российских наблюдательных пунктов по обе стороны этой дороги", - сказал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию.