Президент Киргизии наказал посла в Азербайджане за несогласованные заявления

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Киргизии в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву за несогласованные заявления, породившие спекуляции в СМИ. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции Осмоналиев рассказал об инициативе Киргизии созвать платформу "5+3", в которой будут участвовать страны Центральной Азии и Южного Кавказа. Предполагается сотрудничество государств-участниц в сфере политики, экономики и культуры. По словам Осмоналиева, к инициативе проявляют интерес также соседи предполагаемых стран-участниц платформы - Россия, Иран, Китай, Турция.

В прессе же появились публикации со ссылкой на пресс-конференцию главы киргизского диппредставительства о том, что якобы "Киргизия предложила странам Средней Азии и Закавказья встречаться отдельно от России". В администрации президента назвали эти публикации не соответствующими действительности и провокационными.