На границе Киргизии и Таджикистана снова стреляют
Погранслужба Киргизии заявила, что пограничники Таджикистана обстреляли грузовик с бензином, водитель которого остановился в приграничной зоне для забора воды.
Согласно сообщению Киргизии, к бензовозу подошли пограничники Таджикистана, которые потребовали от водителя следовать с ними на территорию их государства. В пути водитель бензовоза опасными маневрами вынудил пограничников покинуть его автомобиль, и тогда те якобы обстреляли грузовик.
"В результате применения оружия таджикскими пограничниками водитель получил незначительные царапины от осколков стекла. В данный момент проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому участку и Таджикистана по Ганчинскому участку", - приводит агентство ТАСС сообщение погранслужбы.
В апреле этого года в пограничном селе Кок-Таш Баткенского района произошел серьезный конфликт с участием военнослужащих обеих стран.
Как сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения возле водозабора "Головной".
После перепалки жители пограничного города с обеих сторон принялись забрасывать друг друга камнями. В скором времени появились первые сообщения об обстрелах.
Пострадало около двухсот человек, погибло не менее 35.