На границе Киргизии и Таджикистана снова стреляют

Погранслужба Киргизии заявила, что пограничники Таджикистана обстреляли грузовик с бензином, водитель которого остановился в приграничной зоне для забора воды.

Согласно сообщению Киргизии, к бензовозу подошли пограничники Таджикистана, которые потребовали от водителя следовать с ними на территорию их государства. В пути водитель бензовоза опасными маневрами вынудил пограничников покинуть его автомобиль, и тогда те якобы обстреляли грузовик.

"В результате применения оружия таджикскими пограничниками водитель получил незначительные царапины от осколков стекла. В данный момент проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому участку и Таджикистана по Ганчинскому участку", - приводит агентство ТАСС сообщение погранслужбы.