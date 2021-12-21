Кадыров обиделся на Турцию и пригрозил поставить памятник Оджалану

Глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на турецкие власти. Поводом стало открытие в городе Корфез (в 90 километрах к востоку от Стамбула) парка имени Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. Там же был открыт и памятник лидеру чеченских сепаратистов, убитому в апреле 1996 года.

В ответ Кадыров пригрозил увековечить в Грозном имя основателя террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) Абдуллы Оджалана.

"Пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия", - пригрозил Кадыров.

В среду журналисты попросили представителя Кремля Дмитрия Пескова прокомментировать выпады Кадырова в отношении Турции.

"Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России", - сказал Песков.

По его выражению, "одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель Дудаев".