Генсек ОДКБ о важности скорейшего начала процесса делимитации армяно-азербайджанской границы

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян 22 декабря провел встречу с находящимся с рабочим визитом в Армении генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Как сообщил Григорян на своей странице в Facebook, стороны обсудили программы, которые будут реализованы в период председательства Армении в ОДКБ.

В этом контексте приоритетной была признана совместная деятельность государств-членов ОДКБ по выработке политики противодействия терроризму, экстремизму, миграционной безопасности, биологической безопасности и незаконному обороту наркотиков.