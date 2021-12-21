Генсек ОДКБ о важности скорейшего начала процесса делимитации армяно-азербайджанской границы
Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян 22 декабря провел встречу с находящимся с рабочим визитом в Армении генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.
Как сообщил Григорян на своей странице в Facebook, стороны обсудили программы, которые будут реализованы в период председательства Армении в ОДКБ.
В этом контексте приоритетной была признана совместная деятельность государств-членов ОДКБ по выработке политики противодействия терроризму, экстремизму, миграционной безопасности, биологической безопасности и незаконному обороту наркотиков.
Собеседники обменялись мнениями о содействии ОДКБ в снижении напряженности на армяно-азербайджанской, таджикско-киргизской и таджикско-афганской границах.
Армен Григорян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, подчеркнув, что преодоление этого вызова является задачей первостепенной важности для Армении. В этом контексте обоюдно была подчеркнута важность обеспечения условий для скорейшего начала процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией.