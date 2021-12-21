Эксперт Минздрава: «Некоторые родители не прошли вакцинацию»
Общение между детьми увеличилось после открытия школ и детских садов. В зимний сезон у детей наблюдаются заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента haqqin.az во время прямого эфира на странице Минздрава в социальной сети Instagram, сказал эксперт ведомства педиатр Эркин Рагимов.
По его словам, ребенок может заразить других за день или два до появления явных симптомов.
«Болезнь у детей проявляется такими симптомами, как лихорадка, кашель, насморк, слабость, потеря аппетита. Это общие признаки всех вирусов. Порой родители переживают, утверждают, что дети не выздоравливают. На самом деле симптомы одинаковы, но это просто разные вирусы», - заявил Рагимов.
Он также отметил, что некоторые родители во время пандемии избегали обращения к врачам и вакцинации: «Некоторые родители не прошли вакцинацию. Сейчас дети общаются друг с другом, и повышается вероятность заражения. Пусть родители делают прививки как можно раньше».
Эксперт Минздрава также сообщил, что во всем мире увеличивается количество болеющих гриппом.
«В Азербайджане есть вакцина против гриппа, которую советуют делать детям раз в полгода. Первые 6 месяцев новорожденные не подвержены частым болезням. Пик заболеваемости у детей наблюдается от 2-5 лет, а после 6 лет – вновь падает», - подчеркнул эксперт.