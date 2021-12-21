Эксперт Минздрава: «Некоторые родители не прошли вакцинацию»

Общение между детьми увеличилось после открытия школ и детских садов. В зимний сезон у детей наблюдаются заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента haqqin.az во время прямого эфира на странице Минздрава в социальной сети Instagram, сказал эксперт ведомства педиатр Эркин Рагимов.

По его словам, ребенок может заразить других за день или два до появления явных симптомов.

«Болезнь у детей проявляется такими симптомами, как лихорадка, кашель, насморк, слабость, потеря аппетита. Это общие признаки всех вирусов. Порой родители переживают, утверждают, что дети не выздоравливают. На самом деле симптомы одинаковы, но это просто разные вирусы», - заявил Рагимов.